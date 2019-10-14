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توك شو

محمد غنيم: فترة السيسي الأولى شهدت الكثير من الإنجازات

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:19 م
الدكتور محمد غنيم
الدكتور محمد غنيم
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حمزة شعيب
أكد الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، أن الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت عددا من التحديات، وكان أهمها الأمن، ومع ذلك تحقق عدد من الإنجازات ومنها مواجهة فيروس سي، وتحسن العلاقات الخارجية، وتحسن مستوى عدد من الخدمات منها الكهرباء.

وأضاف "غنيم"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات كان لها أثر على المواطن، ومنها تعويم الجنيه المصري، والذي أدى إلى ظهور استقطاب طبقي.

وأشار إلى أن القيادة السياسية يجب أن تثق في الشعب بعد رفضه لدعوات التظاهر الفترات الماضية، معقبا: "أنا عايش في المنصورة، ومنزلش أكتر من 20 شخص"، منوها بأنه يتردد أنه سيجرى تغيير وزاري الفترة االمقبلة، متسائلا: "هل هو تغيير في الوجوه أم تغيير في السياسات".

وطالب غنيم أن يكون هناك تغيير في السياسات التي تطبقها الحكومة، مع الاهتمام أن يكون هناك حرية في التعبير، منوها بأن الإعلام المرئي الفترة الماضية لم يكن متنوعًا، مضيفا أنه ليس كل معارض إخوانا، وليس كل ناقد عميلا.
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