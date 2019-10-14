وزير الدفاع الأمريكي يحمل تركيا مسئولية فرار عناصر داعش بسوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن التوغل التركي في سوريا تسبب في إطلاق سراح مقاتلين محتجزين من تنظيم داعش الإرهابي.





وأضاف إٍسبر أنه سيكون هناك اجتماع مع أعضاء حلف الأطلسي الأسبوع المقبل للضغط عليهم لاتخاذ إجراءات جماعية وفردية دبلوماسيا واقتصاديا ضد تركيا.





وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هدد بتدمير الاقتصاد التركي، مشيرا إلى أن بلاده سوف تفرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين.





وبدأت تركيا عملية عسكرية في الشمال السوري أطلقت عليها اسم "نبع السلام" استهدفت من خلالها التواجد الكردي في الشمال السوري.



