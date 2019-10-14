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فن

بسبب فارق الطول.. موقف ساخر لـ هنيدي مع نجم هوليوودي شهير

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:24 م
محمد هنيدي - جايسون
محمد هنيدي - جايسون موموا
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سعيد فراج
نشر النجم الكوميدي محمد هنيدي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، احتوت صورة مع الممثل الأمريكي جايسون موموا، خلال تواجدهما في المنتدى الترفيهي بالعاصمة السعودية الرياض، التي أقيمت ليلة أمس الأحد 13 أكتوبر. 

وأوضحت الصورة فارق الطول الكبير بين محمد هنيدي وجايسون موموا، الأمر الذي دفع الأول للتعليق بطريقته الكوميدية كعادته، قائلًا: «يعني المصوّر ساب الحفل كله وجاي يصورني معاه». 

من جهة أخرى، يستعد محمد هنيدى لتقديم عرضه المسرحة 3 أيام فى الساحل ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية من 17 وحتى 20 اكتوبر الجارى.

مسرحية 3 أيام في الساحل، انطلقت ١٠ يناير الماضى، من إخراج مجدي الهواري، وتأليف حاتم حسين، وتم عرضها فى المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية بحضور جماهيري كبير.

ويشارك فى بطولة المسرحية بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسى ومها أبوعوف ومحمد محمود ومحسن منصور وسامية الطرابلسي مع وجوه جديدة من الشباب‪.‬

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