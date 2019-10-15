مصممة أفلام تكشف عن السبب الرئيسي وراء تجسيم مسرحية العيال كبرت.. فيديو

أكدت وسام الدسوقي، مصممة أفلام ومجسمات، أنها قامت بتجسيم مسرحية العيال كبرت لكثرة حبها لهذه المسرحية التي لطالما أضحكتها، وقامت بتصميم مصغر للمسرحية، تجعلك تشعر كما لو أن المسرحية بأبطالها تجسد أمامك.





وأضافت مصممة أفلام ومجسمات، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، عبر فضائية "TeN"، أنها تخرجت في كلية الإعلام عام 2009، وعلمت بمجال الإعلانات ثم بعد ذلك اتجهت لتصميم المصغرات، موضحة أن مسرحية "العيال كبرت"، كانت جزءا من مشروع لم يكتمل منذ فترة.



