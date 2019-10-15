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مصممة أفلام تكشف عن السبب الرئيسي وراء تجسيم مسرحية العيال كبرت.. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:31 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكدت وسام الدسوقي، مصممة أفلام ومجسمات، أنها قامت بتجسيم مسرحية العيال كبرت لكثرة حبها لهذه المسرحية التي لطالما أضحكتها، وقامت بتصميم مصغر للمسرحية، تجعلك تشعر كما لو أن المسرحية بأبطالها تجسد أمامك.

وأضافت مصممة أفلام ومجسمات، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، عبر فضائية "TeN"، أنها تخرجت في كلية الإعلام عام 2009، وعلمت بمجال الإعلانات ثم بعد ذلك اتجهت لتصميم المصغرات، موضحة أن مسرحية "العيال كبرت"، كانت جزءا من مشروع لم يكتمل منذ فترة.

وتابعت مصممة أفلام ومجسمات أن أكثر شخصية استغرقت وقتا طويلا، هى شخصية الأم التى قامت بتجسيدها الفنانة الراحلة كريمة مختار، لأنها غنية بالتفاصيل الكثيرة، معربة عن أمنيتها أن تصبح صانعة أفلام. وأشارت مصممة أفلام ومجسمات إلى أن العمل استغرق شهرين ونصف الشهر، كما استغرق عمل كل شخصية من أبطال المسرحية ثلاثة أيام عمل.
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