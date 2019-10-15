نقابة المحامين فى أسبوع.. سامح عاشور يعتمد خمس فرق لاتحاد المحامين المصريين... ونقابة المنوفية تعتزم الدفاع عن ضحية الشهامة.. ومجلسا شمال وجنوب أسيوط يطلبان الدمج

نقابة المنوفية تعلن اعتزامها الدفاع عن ضحية الشهامة

عاشور يعتمد خمس فرق جديدة لاتحاد المحامين المصريين

ويلتقي المحامين المشتركين في دورة “الاستراتيجية والأمن القومي

ومجلسا شمال وجنوب أسيوط يطالبان بدمج النقابتين





شهدت نقابات المحامين الفرعية والعامة أحداثا مهمة، خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، كان أهمها: طلب مجلسا شمال وجنوب أسيوط بدمج النقابتين وإعلان نقابة المنوفية التتطوع للدفاع عن ضحية الشهامة محمود البنا.





ويرصد صدى البلد أبرز الأحداث بقابة المحامين فى التقرير الآتى:

وافق أول أمس أعضاء مجلسي نقابتي محامي شمال وجنوب أسيوط، خلال اجتماعهما، بإجماع الحاضرين، على رفع طلب للنقيب العام سامح عاشور، نقيب المحامين، بدمج نقابتي أسيوط في نقابة واحدة تحمل مسمى نقابة محامي أسيوط.





وقال حمادة إبراهيم، وكيل نقابة محامي جنوب أسيوط، إنه سيتم الدعوة لجمعية عمومية لنقابتي أسيوط لطرح عملية الدمج للمناقشة، حرصا على مصالح المحامين من تشتيتها بين نقابتين.





وطبقا لقانون المحاماة لابد أن تنشأ نقابة فرعية في كل محكمة ابتدائية، الأمر الذي يترتب عليه انتخاب نقيب وأعضاء مجلس بكل نقابة فرعية.





وبنقابة المنوفية أعلن خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية، عن اعتزامه الدفاع عن ضحية الشهامة، والغدر الطالب محمود البنا، ابن مركز تلا، والذى راح ضحية استهتار 3 شباب حاول أحدهم التعدي على فتاة في الشارع فتصدى له ونهره، فتربصوا به وسددوا له عدة طعنات أودت بحياته.





وقال خالد راشد، إنه سيتم فحص أوراق القضية ومتابعة قرارات النيابة للدفاع عن الحقوق المدنية للضحية وعن أسرته، والتوصل إلى حكم على المتهمين بالقتل؛ مضيفا ان الضحية من المشهود لهم بالشهامة والأخلاق الحميدة، ولا يستحق ان يكون القتل جزاء شهامته.





كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، قررت مطلع الأسبوع الجاري، استمرار حبس 3 شباب بمركز تلا لقيامهم بقتل طالب بمطواة أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.





وقررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى 17 سنة طالب ومحمد أشرف راجح 18 سنة طالب، وإسلام عاطف 17 سنة طالب، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، الطالب بالصف الثاني الثانوى، لاعتراضه علي قيام احدهم ويدعي محمد راجح بنهر احدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها فاصطحب اصدقاءه وقاموا بقتل محمود البنا ضحية الغدر، وسط الشارع وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.





كما التقى، بداية الاسبوع الجارى، سامح عاشور، نقيب المحامين، بمكتبه، عددا من شباب المحامين، ممثلي “اتحاد المحامين المصريين”، وذلك لاعتماد خمس فرق منبثقة عن الكيان تضم عددا من شباب وشيوخ المهنة، بحضور كمال مهنى عضو مجلس النقابة العامة.





ووافق نقيب المحامين على الطلب المقدم من ممثلي الاتحاد لاعتماد فريق فرعى بالقاهرة على أن يكون مسئوله أمل محمد عبدالعزيز، وفريق بالأسكندرية، ومسئوله الأستاذ عمر عبدالسلام جوهر، وفريق بالبحيرة ومسئوله الاستاذة اية عادل بيومى، وفريق بشمال الجيزة، ومسئوله الاستاذ أحمد عماد الدين محمد، و فريق بجنوب الجيزة ومسئوله أحمد هشام عباس، للعمل تحت مظلة النقابة، والذي يضم عددا من شباب المحامين، وكذا شيوخ المهنة، بهدف ربط الأجيال الشابة، مستقبل النقابة، بجيل عظماء المهنة للتعاون وتبادل الخبرات، وتطوير المهنة.





وقال أحمد عماد الدين، المتحدث باسم الاتحاد، أن اعتماد المزيد من الفرق يأتى فى إطار خطة الاتحاد لتعميمه على مستوي الجمهورية، لخدمة المحامين ودعمهم.





على صعيد آخر قالت أمل عبدالعزيز المنسق العام للاتحاد، ان الاجتماع شهد عرض ممثلى الاتحاد عن محافظة الاسكندرية لعدد من المعوقات والمشكلات التى تواجه محامى الاسكندرية أثناء عملهم، التى وعد النقيب العام بتذليلها بالتنسيق مع محمود الأمير نقيب الفرعية.





وتتمثل أهداف الاتحاد في زيادة الوعي، ورفع الثقافة لدى المحامين، خاصة الشباب، وتوفير الخدمات بالتعاون مع النقابة العامة، والنقابات الفرعية، والتواصل مع كبار المهنة، والاستفادة من خبراتهم، والعمل على تفعيل نصوص المحاماة الخاصة بمقاعد الشباب والمرأة في مجلس النقابة العامة، وتوحيد صفوف المحامين، ونشر الاتحاد على مستوى الجمهورية.





كما يهدف الاتحاد أيضا إلى العمل على نشر ثقافة التعامل مع الجهات القضائية والشرطة، وجميع الجهات الحكومية التي يتعامل معها المحامي، وتفعيل بروتوكول النقابة مع وزارة العدل الداخلية، ومكتب النائب العام، وشحذ طاقات الشباب في النواحي العملية والاجتماعية بتوفير دورات وندوات قانونية، ومحاكم عملية لهم.





كما التقى، سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بمكتبه، المحامين المشتركين في الدورة الثانية في “الاستراتيجية والأمن القومي”، المقامة تحت رعايته، بإشراف ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة.





وقال ماجد حنا إن اللقاء حضره المحامون المشتركون في الدورة من جميع محافظات الجمهورية، والذين أبدوا إعجابهم بالدورة وأهميتها في مجالهم، وجددوا تأييدهم للنقيب العام ومجلسه في القرارات الأخيرة بشأن عدم قيد خريجي التعليم المفتوح، وقانون المحاماة الجديد، والمميزات التي أضافها القانون بشأن حصانة المحامي.





وأشار حنا إلى أن النقيب العام أكد، خلال اللقاء، أهمية انعقاد مثل هذه الدورات بشكل مستمر، ويتم حاليا التواصل لعقد هذه الدورة بشكل مستمر لإتاحة الفرصة أمام المحامين للاشتراك بها، لافتا إلى أن مثل هذه الدورات تحرص النقابة على تقديمها للارتقاء بالمستوى المهني للمحامي، ومهنة المحاماة.



