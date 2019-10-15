شريف عبد الفضيل: طلبت فترة معايشة مع فايلر

أكد شريف عبد الفضيل، المدير الفني لفريق الأهلي 2003، أنه طلب عمل فترة معايشة مع لاسارتي مدرب الفريق السابق وفايلر ‏المدرب الحالي.‏



وقال شريف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "طلبت فترة معايشة ‏مع فايلر، فهو مدرب شخصيته قوية وبيوصل معلومات كثيرة للاعبين، كما كنت أريد عمل فترة معايشة أيضًا مع ‏لاسارتي".‏



وأكمل: "فايلر قرب من اللاعبين بشكل جيد ويريد فعل كل شئ وبيوصل هذه الرسالة لكل اللاعبين، ووجوده شئ يحسب ‏لمجلس الإدارة".‏

