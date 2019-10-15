شريف عبد الفضيل: طلبت فترة معايشة مع فايلر

أكد شريف عبد الفضيل، المدير الفني لفريق الأهلي 2003، أنه طلب عمل فترة معايشة مع لاسارتي مدرب الفريق السابق وفايلر المدرب الحالي.
وقال شريف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "طلبت فترة معايشة مع فايلر، فهو مدرب شخصيته قوية وبيوصل معلومات كثيرة للاعبين، كما كنت أريد عمل فترة معايشة أيضًا مع لاسارتي".
وأكمل: "فايلر قرب من اللاعبين بشكل جيد ويريد فعل كل شئ وبيوصل هذه الرسالة لكل اللاعبين، ووجوده شئ يحسب لمجلس الإدارة".
وقال شريف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "طلبت فترة معايشة مع فايلر، فهو مدرب شخصيته قوية وبيوصل معلومات كثيرة للاعبين، كما كنت أريد عمل فترة معايشة أيضًا مع لاسارتي".
وأكمل: "فايلر قرب من اللاعبين بشكل جيد ويريد فعل كل شئ وبيوصل هذه الرسالة لكل اللاعبين، ووجوده شئ يحسب لمجلس الإدارة".