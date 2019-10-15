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أخبار العالم

وفد أمريكي يزور تركيا لإنهاء عدوان أنقرة على سوريا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:20 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مسئول بارز بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى سيزور تركيا قريبا لمناقشة الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا.

وأضاف المسئول في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "الرئيس دونالد ترامب وجه بأن يغادر وفد رفيع المستوى إلى تركيا بشكل عاجل للتفاوض حول إنهاء عدوانها على سوريا"، مشيرًا إلى أن الاقتصاد التركي الحالي أصبح يعاني.

وتابع أن "الولايات المتحدة تريد وقفا لإطلاق النار من قبل جميع القوى في شمال شرق سوريا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض مساء أمس الاثنين، عقوبات على تركيا تشمل وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمدة، وذلك بالإضافة إلى ووزارتي الدفاع والطاقة التركيتين.

وكشف ترامب في بيان له نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أن وزارة التجارة الأميركية ستوقف مفاوضاتها التجارية مع تركيا، وأنه بصدد إصدار قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين، وأي شخص يساهم في العمليات التركية، المزعزعة للاستقرار في شمال شرق سوريا.

وأضاف أن الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50%، قائلأً: "أنا جاهز تماما لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر".
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