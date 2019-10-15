ضع الملح والليمون على أسنانك وشاهد ماذا يحدث

يحتاج العديد من الأشخاص المحافظة الدائمة على الأسنان واللثة وصحة الفم بوجه عام، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك بوضع الملح والليمون على الأسنان وملاحظة ماذا يحدث؟.



أكدت الدكتورة هند مأمون استشاري الطب البديل وخبير التداوي بالأعشاب، أن الملح والليمون له قدرة فائقة على تطهير الفم من البكتيريا بشكل طبيعي، وتنظيف وتلميع الأسنان، فى أقل من 3 دقائق، كل ما تحتاجين إليه هو الآتي:



- المكونات:

- عصير ليمونتين

- ملعقة ملح



- الطريقة:

- اخلط المكونات السابقة جيدًا

- أغمس فرشاة الأسنان في الخلطة

- أفرك أسنانك عدة مرات بالفرشاة مع تكرار غمسها في الخلطة

- المضمضة بالماء الدافئ

- اغسل بالمعجون بفرشاة الأسنان



أكدت " مأمون " أن هذه الوصفة الفعالة تعمل على إزالة احتقان الحلق أيضا عند إضافة بعض الماء الدافئ عليها والغرغرة به .