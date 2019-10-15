جماهير الأهلي تشيد بـ تركي آل الشيخ بعد التنازل عن قضاياه ضد الإدارة

أشادت جماهير النادي الاهلي بموقف تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية بعد اعلانه سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الاهلي المصري.





وجاءت تدوينة تركي ال الشيخ عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا "قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري... دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي... وأطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار (محدش يتكلم باسم تركي آل الشيخ... أنا ليا لسان وبعرف أتكلم)... عفا الله عما سلف ".







