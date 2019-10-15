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رياضة

جماهير الأهلي تشيد بـ تركي آل الشيخ بعد التنازل عن قضاياه ضد الإدارة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:48 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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مصطفى كرم
أشادت جماهير النادي الاهلي بموقف تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية بعد اعلانه سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الاهلي المصري. 

وجاءت تدوينة تركي ال الشيخ عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا "قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري... دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي... وأطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار (محدش يتكلم باسم تركي آل الشيخ... أنا ليا لسان وبعرف أتكلم)... عفا الله عما سلف ".


ولقيت التدوينة ردود واسعة من متابعيه عبر فيسبوك وجاءت التعليقات بين" حضرتك شخصية محترمة ورائعة وبتاكد كل يوم علي سعة صدرك وحبك للجميع ونتمني لك كل توفيق ونجاح فيما هو قادم" و"اقسم بالله انت برنس ومحترم وانت حبيب الاهلاويه وبس" و"هو ده الكلام المظبوط" و"قمة في الأخلاق والأدب والاحترام تحياتي معالي المستشار الشيخ تركي آل الشيخ" و"اصيل ابن اصيل ابن الاجاويد والاصل الطيبب حياك الله اخي العزيز وربي يحفظك ويسعدك ويوفقك يارب العالمين".
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