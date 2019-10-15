مايا دياب تهاجم المسئولين فى تعليقها على حرائق لبنان





أعربت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن مأساتها وحزنها بسبب الحرائق التي اندلعت في لبنان، من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.



وغردت :"يِسمع صراخ الناس المحاصرة في بيوتهم،في قلب النيران في بلدة #الدامور بلا مساعدة ..منترجى الدولة تساعد الآن ،اصوات الاستغاثة عالية والمسؤولين نايمين والطوافات لن تتحرّك قبل السابعة صباحًا لماذا؟؟".



قال مدير عمليات الدفاع المدني في لبنان جورج أبو موسى، إن لبنان شهد خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 104 حرائق نشبت في جميع أراضي لبنان، لافتًا إلى أن قوات الدفاع المدني في حالة طوارئ، للسيطرة على هذه الحرائق.



ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، أكد أبو موسى أن "سبب عودة الحرائق ليلًا جاء نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 50 كلم بالساعة، ما ساعد على اشتداد النيران، لافتا إلى أنه "حتى الساعة لم تسجل خسائر في الأرواح".



ووصل عدد السيارات التابعة للدفاع المدني إلى 200 سيارة، فيما تمت الاستعانة بالطائرات القبرصية لإخماد الحرائق.