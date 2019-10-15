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منوعات

طالب وطالبة بالجامعة ينتحران بسم الفئران لرفض أسرتيهما زواجهما

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:10 م
صدى البلد
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أحمد شريف
أقدم طالب وطالبة بجامعة خاصة في مدينة "مانجالورو" الهندية، على الانتحار الجماعي بتناول سم فئران داخل كوخ.

وقالت الشرطة الهندية إنه تم التعرف على الطالبين وهما فيشنو (22 عاما) وجريشما (21 عاما)، حيث كان الاثنان على علاقة لكن عائلتيهما عارضتهما لأنهما ينتميان لطبقات مختلفة.

وبحسب موقع "ان دي تي في" الهندي، كان الزوجان حجزا غرفة بفندق صغير يوم الجمعة، وفي مساء يوم السبت حاولا الانتحار عن طريق تناول سم الفئران.

ونقل موظفو الفندق الطالبين إلى المستشفى فور اكتشافهم الواقعة، إلا أنه أُعلن عن وفاة فيشنو ظهر يوم الأحد، بينما توفي جريشما في المساء.
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