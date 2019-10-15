مدير متحف السادات بمكتبة الإسكندرية يكشف عن مفاجآت جديدة بين مقتنياته.. فيديو

كشف عمر شلبى مدير متحف السادات بمكتبة الإسكندرية أنه تم جمع كل ما يخص حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات من صور ومقتنيات وفيديوهات لتأسيس أرشيف يضم كل ما يخصه.



وأضاف فى برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن" أن عملية البحث والتحضير بدأت من 2007 حتى تم تأسيس المتحف وافتتاحه فى فبراير 2019، مشيرًا إلى أن السيدة جيهان السادات وأسرة الرئيس الراحل أنور السادات أمدوا المتحف بكثير من المقتنيات التى تم عرضها والانفراد بها.



وأوضح أن المتحف ينقسم إلى مجموعة من المحطات ومن أبرزها محطة النشأة ومحطة ما قبل رئاسة الجمهورية والنشاط الخاص به ومرحلة وصوله لرئاسة الجمهورية وبعد ذلك محطة علاقته برؤساء الدول ومن أهم المحطات زيارة السادات "للقدس واتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ثم اخر محطة وانتهاء حياته فى العرض العسكرى.



وتابع أن هناك 3 متاحف فى مصر عن أنور السادات متحف فى القرية الفرعونية ومتحف فى قريته " ميت أبو الكوم" وداخل مكتبه الإسكندرية وبه مقتنيات جديدة ننفرد بعرضها بإمكانيات مختلفة.



وأوضح أن من أبرز الشخصيات التى كانت مصدرا لنا لجمع المقتنيات مع أسرة أنور السادات هو فوزى عبد الحافظ سكرتير السادات والذي أمدنا بمجموعة كبيرة من مقتنيات تعرض لأول مرة, كما أمدنا بقلم حديد أنقذه من حادث اغتيال المنصة لأنه تلقى رصاصة بدلًا من جسده.



وأضاف مدير متحف السادات بمكتبة الإسكندرية أن كل الأسر المحيطة بالسادات منحتنا عددا من الصور وصلت إلى 5 آلاف صورة، مشيرًا إلى أنه يمكن التعرف على المقتنيات التى نمتلكها فى المتحف من خلال موقع https://sadat.bibalex.org.



واستطرد أن السيدة جيهان رفضت لسنوات خروج "بدلة الاستشهاد " من المنزل لكنها قررت إهدائها للمتحف، مضيفًا أن" ساعة اليد التى ارتداها "السادات" فى يوم الاغتيال كان منقوشا على ظهرها آية الكرسى.



وأشار إلى أن أغرب إهداء حصلنا عليه من طفل فى أولى إعدادى هو مجلة بعد أيام من اغتيال السادات.

