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رياضة

تأهل لاعبين مصريين في رياضة الشراع لأولمبياد طوكيو 2020

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:11 م
رياضة الشراع لأولمبياد
رياضة الشراع لأولمبياد طوكيو
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أ ش أ
حصلت مصر على مقعدين في أولمبياد طوكيو 2020 في رياضة الشراع، بعد تأهل اللاعبة خلود منسي عقب حصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية في طراز قوارب ليزر ريديال.

وتأهل اللاعب علي نبيل بدوي عقب حصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية في طراز قوارب ليزر استاندرد، وذلك خلال مشاركتهما في بطولة أفريقيا للشراع، والتي أقيمت في الجزائر خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر مشاركة اللاعبين في الملتقى الدولي للشراع، والذي سيقام بنادي اليخت بالإسكندرية بدءا من اليوم ويستمر حتى 20 أكتوبر الجاري.
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