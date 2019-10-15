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أخبار البلد

سلطة الطيران تستضيف دورة قانون الجو بالتعاون مع المنظمة العربية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:38 ص
سلطة الطيران المدني
سلطة الطيران المدني
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نورهان خفاجي
استضافت سلطة الطيران المدني المصري، دورة  تدريبية تحت مسمي ( دورة قانون الجو) بالتعاون مع المنظمة العربية للطيران المدني؛ حيث افتتح الدورة الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدني والذي رحب بجميع المتدربين من الدول الأعضاء وقدم الشكر  للمنظمة العربية للطيران المدني على مساهمتها الفعالة فى تدريب وتأهيل العاملين بقطاع الطيران المدني بالدول الأعضاء وتمنى التوفيق لجميع المتدربين وتحقيق اقصي استفادة من الدورة التدريبية والاستمتاع بإقامتهم فى بلدهم الثانى مصر.

وتهدف هذه الدورة إلى تزويد المتدربين بالمعلومات القانونية فى مجال النقل الجوى متضمنة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فى هذا المجال، ويشارك فى الدورة متدربين من سلطات الطيران المدنى من كل من مصر والكويت وتونس والعراق، إضافة إلى شركة طيران افريقية تابعة لدولة ليبيا.

جدير بالذكر أن هذه الدورة يشرف عليها السيد خالد عنتر خبير النقل الجوى بالمنظمة كما يقوم الدكتور عصام عبد المعبود بإلقاء المحاضرات بالدورة.
سلطة الطيران تستضيف دورة قانون الجو بالتعاون مع المنظمة العربية
سلطة الطيران تستضيف دورة قانون الجو بالتعاون مع المنظمة العربية
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