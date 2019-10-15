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أخبار العالم

الجيش السوري يسيطر على مدينة منبج.. وروسيا تدخل على خط الأزمة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:57 م
الجيش السوري في منبج
الجيش السوري في منبج
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شيماء مصطفى
أفادت "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل لها، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش السوري، تمكن من السيطرة الكاملة على مدينة منبج ومحيطها، بعد العدوان التركي على شمال سوريا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن الشرطة العسكرية الروسية تقوم حاليا بدوريات على خط التماس بين الجيشين السوري والتركي في شمال سوريا.

وكان التليفزيون الرسمي السوري، أعلن أن وحدات من الجيش السوري انتشرت في مدينة منبج شمال سوريا، وذلك بعدما أعلنت الحكومة في دمشق أنها لن تترك تركيا تفعل ما تشاء في البلاد وأنها ستسير قواتها لرد العدوان التركي.

وأذاع التليفزيون السوري، لقطات، لمجموعات، قال إنهم من سكان منبج، احتفلوا بقدوم القوات الحكومية داخل المدينة.
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