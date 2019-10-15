أبرز النجوم الراحلين عن الزمالك فى يناير.. مفاجآت صادمة

قال برنامج "ميديا أون" المذاع على قناة أون سبورت إن هناك مفاجآت فى قائمة الراحلين عن نادي الزمالك فى يناير المقبل.



وقالت، إن محمد عنتر، وحازم إمام، ومحمود عبدالعزيز ، وخالد بوطيب هم الأسماء المرشحة أن ترحل عن الفريق بقرار من مجلس إدارة نادي الزمالك.



ويستعد نادي الزمالك لمواجهة النادي الأهلي يوم السبت المقبل فى لقاء القمة 119.



ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط، بينما جاء الزمالك فى المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

