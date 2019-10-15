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حوادث

السرعة الجنونية تتسبب في وفاة سيدة بدمياط

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:27 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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زينب الزغبي
لقيت سيدة مصرعها صباح اليوم، الثلاثاء، بعد أن دهستها سيارة مسرعة خلال عبورها طريق كفر سعد - شربين، وتجمع المارة في محاولة لإنقاذها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر سعد، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى نور عبده ابراهيم 59 سنة ومقيمة بقرية الناصرية مركز فارسكور.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.
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