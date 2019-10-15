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توك شو

مقادير وطريقة عمل كور القرفة والسكر مع الشيف توتا مراد..فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:39 م
كور القرفة والسكر
كور القرفة والسكر
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توك شو
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل كور القرفة والسكر.

وتضمّنت مقادير طريقة عمل كور القرفة والسكرما يلي:

2 3 كوب دقيق
كوب مياه دافئة
ربع كوب زيت
3 ملاعق لبن بودر
معلقة كبيرة خميرة
معلقة كبيرة بيكنج بودر
معلقة كبيرة سكر
علبة زبادى
ملح
قرفة
زبدة
سكر
حليب مكثف

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..
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