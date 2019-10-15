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برلمان

برلماني لطلاب جامعة مطروح: القوات المسلحة سطرت ملحمة تاريخية فى حرب أكتوبر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:08 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
حرص النائب سليمان العميرى، على مشاركة طلاب جامعة مطروح ماراثون دراجات للطلاب من أمام كلية التربية الرياضية بنين، والذى أعقبه عقد لقاء مفتوح بإحدى قاعات كلية التربية الرياضية، للحديث عن الذكرى 46 لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال العميرى، إن ذكرى انتصارات اكتوبر تمثل علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، حيث سطرت القوات المسلحة ملحمة تاريخية فى العصر الحديث، وكانت خير مثال للعزيمة والتحدى والتغلب على كل الصعوبات وقهر الظروف، وهذا ليس بجديد على جنود القوات المسلحة البواسل المصريين الذين يبذلون الغالى والنفيس من أجل رفعة الوطن، والحفاظ على سلامة أراضية، وخاضوا بجانب رجال الشرطة حرب شرسة ضد الإرهاب.

وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، أن إلقاء الضوء على النماذج المشرفة لرجال القوات المسلحة والشرطة لا يجب أن يكون قاصرا على المناسبات فقط، ولكن على كل مؤسسة أن يكون لديها خطة تعتمد على إبراز هذه البطولات لزرع الانتماء والمسئولية فى الأجيال الجديدة، لافتا إلى أنه يقدم كل الدعم المادى والمعنوي لجامعة مطروح من أجل النهوض بالتعليم الجامعى لأبناء مطروح.
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