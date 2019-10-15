بقيمة 14 مليون جنيه.. أهالي سمنود ينشئون مركزا طبيا على نفقتهم.. صور

افتتح اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية المركز الطبى بقرية الناصرية المقام على مساحة 540م2 والذى يضم (وحدة غسيل كلوى تضم 10 ماكينات غسيل – قسم عناية مركزة – قسم علاج طبيعى – 2 عيادة أسنان – قسم تركيبات أسنان ثابتة ومتحركة – قسم أشعة – قسم تحاليل – وحدة معالجة مياه – قسم تعقيم – صيدلية – شبكات غاز – غرفة النفايات الطبية الخطرة) وذلك بإجمالى 14 مليون جنيه بالجهود الذاتية.



جاء ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ دور مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال فى دعم القري الأكثر احتياجا.



وعقب الافتتاح تفقد محافظ الغربية أقسام المركز الطبى المختلفة المزودة بأحدث الأجهزة الطبية حيث وجه وكيل وزارة الصحة بالتأكد من توفير الأطقم الطبية اللازمة لتشغيل المركز بصفة مستمرة وبكامل طاقته مع الالتزام الكامل بجداول الصيانة الدورية للأجهزة الطبية لضمان الاستفادة منها أطول فترة ممكنة.



وفى السياق ذاته؛ أشاد محافظ الغربية بالمشاركات المجتمعية التى تساهم فى تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة المجهودات التى تساهم فى تطوير المنظومة الصحية لتخفيف العبء عن كاهل المرضى ، مقدمًا الشكر لكل من ساهم فى إنشاء وتجهيز هذا الصرح الطبى الذى يقدم خدماته لأهالى القرية والقرى المجاورة.



وعلى هامش افتتاح المركز الطبى تفقد محافظ الغربية نقطة إسعاف قرية الناصرية التابعة للمركز الطبى والمقامة بتكلفة مليون جنيه لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة.