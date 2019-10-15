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فن

يارب تشتي وتطفي هالحرايق.. تعليق مؤثر من نيكول سابا حول حرائق لبنان

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:27 م
نيكول سابا
نيكول سابا
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة نيكول سابا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر حول الحرائق اندلعت فى لبنان معربة عن أملها فى أن تهدأ هذه الحرائق بفعل الطبيعة مع حلول فصل الشتاء.

وقالت نيكول: "يارب تشتّي وتطفّي هالحرايق وتخلّص بلدنا من هالكارثة البيئية يلّي حلّت علينا".

يذكر أن نيكول سابا تحيي مع فريق واما حفلًا غنائيًا، يوم 19 أكتوبر المقبل، بداخل الجامعة المصرية للعلوم والتكنولوچيا بالمنيا الجديدة بمناسبة الافتتاح وضمت الجامعة العديد من التخصصات مثل كليات أعلام وهندسة وعلوم صحية وإدارة أعمال.
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