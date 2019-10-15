اهم الاخبار| تحذير الأرصاد من التقلبات الجوية.. تهديد ترامب لتركيا.. وحقيقة تأجيل مباراة القمة

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
الأرصاد تحذر من تساقط أمطار غزيرة وسيول على تلك المناطق في الساعات القادمة.. فيديو
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه كان هناك أمطار خفيفة على جنوب البلاد بالأمس، بينما سقطت أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول على منطقة أبو سمبل وتوشكى.
ترامب يقف في وجه أردوغان بعد العدوان على سوريا
تتواصل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتركيا، بعد غزوها العسكري على شمال شرق سوريا، بذريعة القضاء على الأكراد، حيث أعلنت أمريكا اليوم، الثلاثاء، عن فرض حزمة من العقوبات على تركيا، بسبب عدوانها على شمال سوريا، ما يؤثر سلبًا على اقتصاد أنقرة، في الوقت الذي لا يهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الأمر، مؤكدا استمراره في هذا الغزو العسكري.
اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة القمة
أكد مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، أنه حتى هذه اللحظات لم يتلق مسئولو اتحاد الكرة أي خطابات رسمية من قبل مسئولي الأمن بشأن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
السيسي: حريصون على التفاعل المباشر مع المستثمرين من أبناء مصر في الخارج
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، وفدًا من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتي ستعقد خلال الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سحر نصر.
البابا تواضروس من البرلمان الأوروبي: الأوضاع بمصر في تحسن مستمر
زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
رئيس الوزراء يلتقي بالمديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي في واشنطن
استهل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم /الثلاثاء/ بلقاء مع البلغارية كريستالينا جورجيفا المدير العام الجديد لصندوق النقد الدولي، والتي توصف بأنها أول رئيس للصندوق يأتي من اقتصاد ناشئ.
مفاجأة.. سعر هاتف آبل SI2 المقرر طرحه في 2020
في تقرير بحثى جديد، ذكر محلل شركة " آبل" مينج تشى كو، أن سعر هاتف آبل (إس إى 2) الذى من المزمع أن تطلقه شركة آبل في الربع الأول من 2020 سيبدأ بـ 399 دولارا.
ضربة قاضية.. إحباط تهريب 9 ملايين عبوة مكملات غذائية ومنشطات فى ميناء الإسكندرية.. صور
نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب 7 ملايين عبوة مكملات غذائية و2 مليون قرص أدوية ومنشطات محظورة و600 ألف عبوة مستحضرات تجميل إلى داخل البلاد.
الأرصاد تحذر من تساقط أمطار غزيرة وسيول على تلك المناطق في الساعات القادمة.. فيديو
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه كان هناك أمطار خفيفة على جنوب البلاد بالأمس، بينما سقطت أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول على منطقة أبو سمبل وتوشكى.
ترامب يقف في وجه أردوغان بعد العدوان على سوريا
تتواصل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتركيا، بعد غزوها العسكري على شمال شرق سوريا، بذريعة القضاء على الأكراد، حيث أعلنت أمريكا اليوم، الثلاثاء، عن فرض حزمة من العقوبات على تركيا، بسبب عدوانها على شمال سوريا، ما يؤثر سلبًا على اقتصاد أنقرة، في الوقت الذي لا يهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الأمر، مؤكدا استمراره في هذا الغزو العسكري.
اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة القمة
أكد مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، أنه حتى هذه اللحظات لم يتلق مسئولو اتحاد الكرة أي خطابات رسمية من قبل مسئولي الأمن بشأن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
السيسي: حريصون على التفاعل المباشر مع المستثمرين من أبناء مصر في الخارج
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، وفدًا من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتي ستعقد خلال الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سحر نصر.
البابا تواضروس من البرلمان الأوروبي: الأوضاع بمصر في تحسن مستمر
زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
رئيس الوزراء يلتقي بالمديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي في واشنطن
استهل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم /الثلاثاء/ بلقاء مع البلغارية كريستالينا جورجيفا المدير العام الجديد لصندوق النقد الدولي، والتي توصف بأنها أول رئيس للصندوق يأتي من اقتصاد ناشئ.
مفاجأة.. سعر هاتف آبل SI2 المقرر طرحه في 2020
في تقرير بحثى جديد، ذكر محلل شركة " آبل" مينج تشى كو، أن سعر هاتف آبل (إس إى 2) الذى من المزمع أن تطلقه شركة آبل في الربع الأول من 2020 سيبدأ بـ 399 دولارا.
ضربة قاضية.. إحباط تهريب 9 ملايين عبوة مكملات غذائية ومنشطات فى ميناء الإسكندرية.. صور
نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب 7 ملايين عبوة مكملات غذائية و2 مليون قرص أدوية ومنشطات محظورة و600 ألف عبوة مستحضرات تجميل إلى داخل البلاد.