البابا تواضروس من البرلمان الأوروبي: الأوضاع بمصر في تحسن مستمر

زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي كان في استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني لدى وصوله مقر البرلمان، حيث كتب كلمة تذكارية في سجل كبار الزوار.



وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني عقد جلسة حضرها إلى جانب رئيس البرلمان، رئيس مجموعة العمل المعنية بالحوار بين الثقافات والأديان بكتلة حزب الشعب الأوروبي EPP النائب المجري جورجي هولفيني والسفير خالد البقلي السفير المصري ببلجيكا.



وأشار إلى أن قداسة البابا تواضروس الثاني أعرب خلال اللقاء عن سعادته بزيارة البرلمان الأوروبي، مؤكدا أن الأحوال في مصر في تحسن مستمر.



كان قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق قد غادروا العاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم مستقلين القطار في طريقهم إلى بلجيكا في إطار جولة قداسته الرعوية الحالية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.