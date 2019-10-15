رئيس الوزراء يلتقي بالمديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي في واشنطن

استهل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم /الثلاثاء/ بلقاء مع البلغارية كريستالينا جورجيفا المدير العام الجديد لصندوق النقد الدولي، والتي توصف بأنها أول رئيس للصندوق يأتي من اقتصاد ناشئ.



ويأتى اللقاء في إطار الاتفاق على الصيغة الجديدة للتعاون بين مصر والصندوق، فيما يتعلق بالاتفاق غير المالي، وذلك بعد أن انتهت مصر من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو مرتفعة، لاقت إشادة المؤسسات المالية الدولية رغم الأزمات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة، والتي انعكست علي الأداء الاقتصادي المتنامي وتشجيع بيئة الاستثمارات الداخلية والخارجية .



وتعد رئيسة صندوق النقد الجديدة، سياسية تنتمي ليمين الوسط، نشأت في بلغاريا وبنت لنفسها سمعة أثناء عملها في البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وهي من أبرز المدافعين والمضلعة بدور قيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.