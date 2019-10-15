Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يلتقي بالمديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي في واشنطن

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:50 م
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
أ ش أ
استهل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم /الثلاثاء/ بلقاء مع البلغارية كريستالينا جورجيفا المدير العام الجديد لصندوق النقد الدولي، والتي توصف بأنها أول رئيس للصندوق يأتي من اقتصاد ناشئ.

ويأتى اللقاء في إطار الاتفاق على الصيغة الجديدة للتعاون بين مصر والصندوق، فيما يتعلق بالاتفاق غير المالي، وذلك بعد أن انتهت مصر من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو مرتفعة، لاقت إشادة المؤسسات المالية الدولية رغم الأزمات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة، والتي انعكست علي الأداء الاقتصادي المتنامي وتشجيع بيئة الاستثمارات الداخلية والخارجية .

وتعد رئيسة صندوق النقد الجديدة، سياسية تنتمي ليمين الوسط، نشأت في بلغاريا وبنت لنفسها سمعة أثناء عملها في البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وهي من أبرز المدافعين والمضلعة بدور قيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
رئيس الوزراء يلتقي بالمديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي في واشنطن
رئيس الوزراء يلتقي بالمديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي في واشنطن
رئيس الوزراء يلتقي بالمديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي في واشنطن
رئيس الوزراء يلتقي بالمديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي في واشنطن
رئيس الوزراء يلتقي بالمديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي في واشنطن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوصي بإلغاء شرط الحد الأقصى لعمر مديره

رئيس الوزراء يستقبل المرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي

رئيس الوزراء يستقبل المرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي.. كريستالينا جورجيفا: مصر أصبحت نموذجا يشير إليه خبراء الصندوق والبنك الدولى خلال مفاوضاتهم مع الدول الراغبة في تبنى الإصلاح

أكدت حرصها على اختيار مصر كمحطة أولى.. تفاصيل استقبال السيسي للرئيس التنفيذي للبنك الدولي

شهادة دولية.. رئيسة البنك الدولي تطلق حملة الترشح لمنصب مدير صندوق النقد من مصر .. جورجييفا: التجربة المصرية نجحت بقيادة الرئيس السيسي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى

مجلس الوزراء يكشف سر زيارة المرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي لمصر.. فيديو

ترشيحاتنا

جمال الغندور يكشف كواليس استقدام طاقم ألماني لإدارة القمة

حكم نتف الحواجب للمتزوجة وغيرها.. الإفتاء توضح.. فيديو

فيديوجراف| الفرق بين سمك المزارع والنيلي لتجنب الأضرار

نوبة سخرية على تويتر من تغريدة فرج عامر عن فيلم علاء الدين

بعد مطالب بإعدام محمد راجح.. أول تعليق من والد ضحية الشهامة بالمنوفية على اعتبار القاتل «حدث»

عفا الله عما سلف.. تطورات جديدة في علاقة تركي آل شيخ بـ الخطيب وإدارة الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول سوق حضاري مطابق للمواصفات البيئية في الجيزة.. صور

بشاير الخير في البحيرة .. جنى محاصيل القطن والأرز عالية الجودة.. صور

لن تتوقع.. سعر خيالي لفستان دينا الشربيني في السعودية