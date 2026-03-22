شهد مسرح أوبرا ملك انطلاق العرض المسرحي "سابع سما"، من تأليف عمر رضا وإخراج محمد الحضري، وذلك ضمن فعاليات مشروع "أول ضوء".

يأتي العرض تحت رعاية وزيرة الثقافة جيهان زكي، وبحضور هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، والفنان والمخرج تامر كرم وذلك ضمن مشروع " أول ضوء " المعني بتقديم مخرجين للبيت الفني للمسرح للمرة الأولي .

عرض سابع سما

ويُعد العرض "سابع سما" أحد أبرز إنتاجات مسرح الشباب، حيث يقدم تجربة فنية مختلفة تجمع بين الطرح المعاصر والمعالجة الإبداعية، في إطار درامي يعكس قضايا إنسانية واجتماعية بأسلوب مبتكر.

وقد لاقى العرض تفاعلاً كبيراً من الحضور، الذين أشادوا بالمستوى الفني المتميز للعمل، سواء على مستوى النص أو الإخراج أو الأداء التمثيلي، مؤكدين أهمية دعم مثل هذه التجارب التي تعزز من دور المسرح في تشكيل الوعي الثقافي.

ويأتي العرض ضمن خطة مسرح الشباب لتقديم أعمال مسرحية جادة ومتميزة، تستهدف جذب مختلف الفئات العمرية، وإثراء الحركة المسرحية في كل ربوع مصر .