استعدادا للشتاء.. قنا تنفذ محاكاة فعلية للحماية من مخاطر السيول

نفذت محافظة قنا، محاكاة فعلية للحماية من مخاطر السيول بمدينة قنا الجديدة " الحي الثاني موقع الـ 27 عمارة"، للوقوف على مدى جاهزية المؤسسات والأجهزة المختلفة لأي سيول محتملة خلال فصل الشتاء.



وتابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بث مباشر للمحاكاة التي تم تنفيذها، بحضور العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد ومدير الإدارة العامة للازمات والكوارث بالديوان العام ومندوبي وزارة التنمية المحلية متمثلة في مدير إدارة الأزمات ومسئول التدريب بإدارة التخطيط بوزارة التنمية المحلية وعدد من القيادات التنفيذية.



وأوضح محافظ قنا، بأن سيناريو المحاكاة افترض تضرر وحدات الإسكان الاجتماعى بالحى الثانى نتيجة تعرضها لأمطار غزيرة وسيول مما أدى إلى حدوث خسائر في الأرواح والمنشآت والمرافق والمباني و الطرق، و تضمن السيناريو إعادة فتح الطرق المؤدية من وإلى وحدات الإسكان الاجتماعي نتيجة تعرضها لمياه السيول والسيطرة على حريق اندلع بإحدى الشقق السكنية نتيجة ماس كهربائي وإنقاذ المحتجزين بها وانتشال سيارة جرفها السيل بها عدد من الأشخاص.



وأضاف الهجان، بأن الهدف من السيناريو هو الوقوف على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمات والكوارث حال وقوعها، مؤكدًا أهمية التدريب في صقل ورفع القدرات باعتباره مكون أساسي من مكونات استراتيجية إدارة الأزمات والكوارث التي تولي القيادة السياسية أهمية كبيرة لتنفيذها بكافة المحافظات.



وأشار الهجان، إلى أنه شارك في السيناريو عدد من معدات وسيارات الوحدة المحلية لمدينة قنا ومديرية الري والإسعاف والحماية المدنية والمرور والشرطة والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مضيفًا بأن مديرية التضامن الاجتماعي جهزت مخيم الايواء العاجل بمركز الإغاثة بمنطقة المعنا بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني" جمعية الهلال الأحمر– جمعية مصر الخير".