انقسام حاد .. رأى جماهير الكرة المصرية فى تأجيل قمة الأهلي والزمالك .. شاهد

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، أنه حتى هذه اللحظات لم يتلق مسئولو اتحاد الكرة أي خطابات رسمية من قبل مسئولي الأمن بشأن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك, وكانت هناك أنباء ترددت خلال الساعات الماضية، تفيد بتأجيل مباراة القمة بناء على طلب الأمن.



ورصدت عدسة "صدى البلد" آراء الجماهير حول سؤال "مع أم ضد تأجيل مباراة القمة السبت المقبل ؟".



قال مازن سليم إنه مع تأجيل المباراة لأن الزمالك ليس في مستواه الطبيعي ويحتاج إلى مجهود كبير حتى يواجه الأهلي.



وأكد نادر محمد لست مع التأجيل لأن الأهلي مؤهل لخوض المباراة القادمة أمام الزمالك وسوف تكون قوية.



وأشار عمرو جمال إلى أن اللاعبين غير مؤهلين لخوض المباراة القادمة، ويجب عليهم ان يأخذوا راحة في الفترة القادمة.



وأضاف حامد كرم أنه لا يجب علينا التأجيل لأن يجب علي اللعيبة أن يكونوا مثل الخارج ومؤهلين لخوض المباريات في أي وقت ويجب أن تقام جميع المباريات في مواعيدها.



وأوضح " احمد محمد " أحد الجماهير، أن مباريات القمة يجب أن تقام في مواعيدها لأن الجميع ينتظرها وتأجيلها ليس في مصلحة اللاعبين والأهلي في الفترة الأخيرة قدم مباريات جيدة، والزمالك يحتاج إلى تدريبات مركزة حتى يرجع إلى مستواه.