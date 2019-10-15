بشعر كيرلي .. ندى موسى تتألق بإطلالة عصرية

نشرت الفنانة ندى موسى صورة جديدة لها على وسائل التواصل الأجتماعى، موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة
وظهرت بها ببنطلون جينز باللون الأسود ، وتى شيرت مفتوح الصدر باللون الأصفر، وجاكيت طويل بأكمام طويلة باللون الأسود
وتركت شعرها الكيرلى منسدلاً بطريقة تتناسب مع إطلالتها، وأعتمدت فى الميكب على الألوان البنية للعيون والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاة باللون البينك
ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بساعة يد وسلسلة بسيطة لأكمال إطلالتها
وظهرت بها ببنطلون جينز باللون الأسود ، وتى شيرت مفتوح الصدر باللون الأصفر، وجاكيت طويل بأكمام طويلة باللون الأسود
وتركت شعرها الكيرلى منسدلاً بطريقة تتناسب مع إطلالتها، وأعتمدت فى الميكب على الألوان البنية للعيون والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاة باللون البينك
ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بساعة يد وسلسلة بسيطة لأكمال إطلالتها
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😂😂😂😂aubergine قول.... aubergine aubergine ريهام_شبر ميه 🌹 #Actress #NadaMoussa #Photoshoot #Photography #Blackandwhiite #Egypt #Egyptian #Egyptianstars #celebrity #follow4followback #star #مصر # القاهرة #السعودية #الكويت #سوريا #لبنان #ممثله #الفنانه #ًmakeup #beauty #ellemagazine #love