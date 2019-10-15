بشعر كيرلي .. ندى موسى تتألق بإطلالة عصرية

نشرت الفنانة ندى موسى صورة جديدة لها على وسائل التواصل الأجتماعى، موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقةوظهرت بها ببنطلون جينز باللون الأسود ، وتى شيرت مفتوح الصدر باللون الأصفر، وجاكيت طويل بأكمام طويلة باللون الأسودوتركت شعرها الكيرلى منسدلاً بطريقة تتناسب مع إطلالتها، وأعتمدت فى الميكب على الألوان البنية للعيون والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاة باللون البينكولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بساعة يد وسلسلة بسيطة لأكمال إطلالتها