منتخب البحرين يعبر إيران بهدف.. ويتقاسم الصدارة مع العراق

حقق المنتخب البحريني فوزًا ثمينًا على نظيره الإيراني 1-0 الثلاثاء، في المنامة ضمن المجموعة الثالثة بالتصفيات التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



ورفعت البحرين رصيدها إلى سبع نقاط لتتقاسم صدارة المجموعة مع العراق.



وتراجعت إيران، إلى المركز الثالث بست نقاط من ثلاث مباريات بعدما تلقت أول خسارة في التصفيات.



وفي مباراة اخرى سجل العراق هدفين في كل شوط ليسحق كمبوديا 4-0 خارج دياره في المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 اليوم الثلاثاء.



وافتتح إبراهيم بايش التسجيل في الدقيقة 22 بضربة رأس وأضاف مهند علي (ميمي) الهدف الثاني بضربة رأس أيضا قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول.



وجعل أمجد عطوان النتيجة 3-صفر بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 57 وبعد خمس دقائق أخرى أضاف المدافع أحمد إبراهيم الهدف الرابع بضربة رأس بعد ركلة ركنية.



وتحتل هونج كونج المركز الرابع بنقطة واحدة من ثلاث مباريات متساوية مع كمبوديا التي خاضت خمس مباريات.