لرفع راية مصر عالميا.. نادي طنطا يمنح هدية لـ محمد صلاح ووالده

أصدر مجلس إدارة نادي طنطا بمحافظة الغربية بيانا اعلاميا قال فيه أنه قرر منح صلاح غالى ونجله النجم العالمى محمد صلاح لاعب نادي ليفريول الإنجليزي، ونجم المنتخب الوطني لكرة القدم، العضوية الشرفية للنادي.



وأفادت مصادر داخل النادي أن اللاعب المصري فخر لكل المصريين لنجاحه في تمثيل ورفع رايه الوطن دوليا وعالميا في كافة المحافل الرياضية التي أجريت في أوروبا وأفريقيا وعلى صعيد المنتخب الوطني .



جاء ذلك على هامش زيارة والد اللاعب للنادي حيث أعرب عن سعادته البالغة بما شاهده من حفاوة استقبال وانبهاره بما شاهده من منشآت ومرافق كبيرة بنادى طنطا.

