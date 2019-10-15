هل توفى كاظم الساهر فى حادث بإحدى دول أوروبا؟.. تعرف على الإجابة

تداولت عدد من صفحات مواقع التواصل، خلال الساعات المنقضية، أخبارا تفيد بتعرض المطرب العراقى كاظم الساهر إلى حادث سير فى إحدى الدول الأوروبية.



ونشرت تلك الصفحات - غير الموثقة - أخبار تفيد بأن حالته الصحية غير مستقرة، ثم ادعوا وفاته، بعد هذا الحادث.



ولم يخرج حتى الآن أى بيان من مكتب الفنان كاظم الساهر.



وعلم "صدى البلد"، من مصادر خاصة كذب تلك الادعاءات التى تروجها هذه الصفحات.



جدير بالذكر أن اسم الفنان كاظم الساهر أصبح الأكثر بحثاُ عبر مؤشرات البحث بعد تصدر تلك الشاهدة مواقع التواصل الاجتماعى.