المصريين الأحرار يصعد ضد أردوغان ويدعم الدعوة لتغيير مكان نهائي أبطال أوروبا

أعلن حزب"المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، تضامنه وتأييده الكامل لوزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا بشأن دعوة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA لإعادة النظر في قرار اللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا العام المقبل في إسطنبول خاصة عقب الهجوم التركي الدموي على سوريا.





وقال الحزب فى بيان رسمي، إن العدوان التركي على سوريا وإهدار دماء الأبرياء بيد الأتراك وداعميهم من الميلشيات الإرهابية يستوجب تدخل حاسم وموقف دولي، ولعل دعوة وزير رياضة إيطاليا الصديقة يستحق التأييد والدعم.





ويؤكد "المصريين الأحرار"، أن الرياضة بشكل عام وكرة القدم ذات الجماهيرية الأعلي بمثابة رسالة سلام تهدف التنافس وخلق روح المثابرة وتدعو لأ فكار بناءه، مما يستوجب عدم إقامة نهائي دوري أوروبا علي أرض دولة رئيسها يسفك دماء الأبرياء دون رحمة ضارب بكل المبادئ الإنسانية عرض الحائط.





ويري الحزب، أن الاتحاد الأوروبي أمام اختبار حقيقي حتي يثبت عمليًا دعمه لحقوق الإنسان ويتخذ موقف جاد حيال ما يحدث من خروقات فى سوريا، ولعل أضعف السبُل للتعبير تحقيق دعوة " فينتشنزو" وعدم إقامة نهائي أبطال أوروبا على أرض أردوغان.





ودعّا "المصريين الأحرار" جميع دول الاتحاد الأوروبي لإقامة نهائي الدوري على أرض مصر مهّد الحضارة ونموذج السلام.





وأكد الحزب، أن مصر لديها كافة الإمكانيات من ملاعب مُصنفه عالميًا وكفاءة التنظيم والتأمين ولعل كأس الأمم الأفريقية نموذجًا ومثال بشهادة الجميع.



