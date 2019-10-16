Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

المصريين الأحرار يصعد ضد أردوغان ويدعم الدعوة لتغيير مكان نهائي أبطال أوروبا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:22 ص
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
Advertisements
فريدة محمد
أعلن حزب"المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، تضامنه وتأييده الكامل لوزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا بشأن دعوة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA لإعادة النظر في قرار اللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا العام المقبل في إسطنبول خاصة عقب الهجوم التركي الدموي على سوريا.

وقال الحزب فى بيان رسمي، إن العدوان التركي على سوريا وإهدار دماء الأبرياء بيد الأتراك وداعميهم من الميلشيات الإرهابية يستوجب تدخل حاسم وموقف دولي، ولعل دعوة وزير رياضة إيطاليا الصديقة يستحق التأييد والدعم.

ويؤكد "المصريين الأحرار"، أن الرياضة بشكل عام وكرة القدم ذات الجماهيرية الأعلي بمثابة رسالة سلام تهدف التنافس وخلق روح المثابرة وتدعو لأفكار بناءه، مما يستوجب عدم إقامة نهائي دوري أوروبا علي أرض دولة رئيسها يسفك دماء الأبرياء دون رحمة ضارب بكل المبادئ الإنسانية عرض الحائط.

ويري الحزب، أن الاتحاد الأوروبي أمام اختبار حقيقي حتي يثبت عمليًا دعمه لحقوق الإنسان ويتخذ موقف جاد حيال ما يحدث من خروقات فى سوريا، ولعل أضعف السبُل للتعبير تحقيق دعوة " فينتشنزو" وعدم إقامة نهائي أبطال أوروبا على أرض أردوغان.

ودعّا "المصريين الأحرار" جميع دول الاتحاد الأوروبي لإقامة نهائي الدوري على أرض مصر مهّد الحضارة ونموذج السلام.

وأكد الحزب، أن مصر لديها كافة الإمكانيات من ملاعب مُصنفه عالميًا وكفاءة التنظيم والتأمين ولعل كأس الأمم الأفريقية نموذجًا ومثال بشهادة الجميع.

وتابع الحزب: "كخطوة أولي ننسق زيارة للسفارة الإيطالية بالقاهرة لتوجيه تحية تقدير واعتزاز للموقف الإيطالي حيال أحداث الهجوم العدواني التركي على سوريا، ولطرح تصور كامل لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا على أرض مصر الأبية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث تطورات الأزمة فى سوريا.. أبو العطا: العدوان التركى جريمة مكتملة الأركان.. وعصام خليل يستنكر الصمت الدولى

المصريين الأحرار يدين الهجوم العدواني على سوريا ويحمل المجتمع الدولي المسئولية

تركيا تجتاح شمال سوريا وترامب يصعد معركة العزل.. أبرز اهتمامات الصحف الإماراتية

محاكمة أردوغان.. وكيل النواب يدين العدوان التركي على الأراضي السورية

أردوغان يواصل عدوانه الغاشم على سوريا.. وقطر تدعم الغزو.. وإدانات وعقوبات تطال النظام التركي.. وتحذيرات دولية من كارثة إنسانية.. وترامب يتجه لفرض عقوبات على أنقرة

رئيس وزراء إيطاليا: لا يمكن للاتحاد الأوروبي قبول الابتزاز التركي

ترشيحاتنا

حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العمل

بعد الهجوم عليها مجددا .. رحلة شيرين بين اعتزال الفن و السوشيال ميديا

رسميًا .. ريال مدريد يكشف حجم إصابة لوكا مودريتش

هاني رمزي يكشف كواليس اجتماع شوبير وأبو ريدة مع أجيري لإقناعه بتغيير قائمة المنتخب.. فيديو

أول تعليق من مرتضى منصور على تأجيل مباراة الأهلي والزمالك

خالد الغندور يسخر من الأهلي ويوجه رسالة قاسية للجنة الحكام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أخضر لامع.. كيت ميدلتون بإطلالة كلاسيكية في حفل عشاء

شاهد لحظة وصول عمران خان إلى المدينة المنورة

رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي ويصلي فيه.. صور