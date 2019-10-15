جمال الغندور يكشف موعد تطبيق الـVAR في الدوري المصري

قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إنه يعمل على الاستعانة بتقنية حكم الفيديو بداية من الدور الثاني من الدوري المصري.



وقال الغندور لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت" اليوم الثلاثاء: "أجريت عدة اتصالات بالشركات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للاستعداد لاستخدام الفيديو في مصر، قد يتم بدء استخدام التقنية بداية من الدور الثاني من الدوري".



واستدرك "علينا إعداد حكامنا بأفضل شكل ممكن وأن يعرف حكم الساحة أنه الآن عليه الاعتماد على نفسه وعلى معاونه في الفيديو وليس الاعتماد على الحكم الإضافي".



وبسؤاله هل سيعتمد على حكام ساحة ليشغلوا منصب حكم الساحة قال: "أعمل على ذلك حتى يستطيع أن يقدم الثنائي نفس المستوى، حكم الفيديو أفضل أن يكون له خبرات سابقة ليحكم على الأمور بشكل صحيح".



ورد على سؤال هل يعاقب الحكام على أدائهم في المباريات بالقول "نعم ولكن مثل كل العالم لا نعلن عن ذلك إلا لو كان أمرا متعلقا بشيء له علاقة بالسلوك".