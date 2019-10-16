هاني رمزي: استفدت من خبرات أجيري خلال فترة عملي مع المنتخب.. فيديو

قال هاني رمزي، مدرب منتخب مصر السابق، إن الإيجابيات التي استفاد منها خلال فترة عمله مع منتخب مصر تتمثل في الاحتكاك على مستوى عال والخبرات الهائلة التي حسنت من الاختيارات الفنية وطرق اللعب، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات المدير الفني السابق للمنتخب خافير أجيري.



