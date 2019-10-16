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رياضة

هاني رمزي: استفدت من خبرات أجيري خلال فترة عملي مع المنتخب.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:31 ص
هاني رمزي
هاني رمزي
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محمد رشاد
قال هاني رمزي، مدرب منتخب مصر السابق، إن الإيجابيات التي استفاد منها خلال فترة عمله مع منتخب مصر تتمثل في الاحتكاك على مستوى عال والخبرات الهائلة التي حسنت من الاختيارات الفنية وطرق اللعب، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات المدير الفني السابق للمنتخب خافير أجيري.

وأضاف هاني رمزي خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن أبرز السلبيات التي تعرض إليها خلال تجربة مع منتخب مصر تمثلت في أن طريقة الأداء داخل الجهاز الفني كانت من الممكن أن تختلف؛ حيث لم يكن الأداء في فترة من الفترات على القدر المطلوب، لافتًا إلى أن التجربة رغم صعوبتها إلا أنها كانت مليئة بالإفادة.
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