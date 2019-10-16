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فن

عرض مسلسل بلا دليل لـ درة على شاشة سي بي سي.. 21 أكتوبر

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:19 ص
درة
درة
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آيه عاطف
تستعد الفنانة درة، لعرض مسلسلها الجديد "بلا دليل" على شاشة قناة CBC، وذلك يوم الاتنين الموافق21 أكتوبر في تمام الثامنة مساءً.

وينتمى مسلسل بلا دليل" لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ويشارك فى بطولته كل من خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفى، هاجر الشرنوبى، وهو من تأليف إنجى علاء، وإخراج منال الصيفى، وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن خاضت درة، تجربة البطولة المطلقة بمسلسلها "الشارع اللي ورانا" والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه على شاشات التلفاز.
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