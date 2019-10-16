بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورة جديدة لها برفقة ابنتها ملك عوض، وذلك خلال حضورهما عرض أزياء المصمم السورى أيمن لحموني، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى داخل القاهرة لعرض مجموعته الجديدة لصيف وخريف 2020.





خطفت الأنظار ابنة رانيا فريد شوقي إليها في أول ظهور لها بسبب التشابه الكبير بين الأم وابنتها، وهو ما أثار الجدل على موقع التواصل الإجتماعى.





وقد اعتادت ملك عوض على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، مما كشف عن عملها كموديل فى إحدى المجلات.



