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مرأة

بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:58 ص
أبنة رانيا فريد شوقي
أبنة رانيا فريد شوقي
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هاجر هانئ
نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورة جديدة لها برفقة ابنتها ملك عوض، وذلك خلال حضورهما عرض أزياء المصمم السورى أيمن لحموني، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى داخل القاهرة لعرض مجموعته الجديدة لصيف وخريف 2020.

خطفت الأنظار ابنة رانيا فريد شوقي إليها في أول ظهور لها بسبب التشابه الكبير بين الأم وابنتها، وهو ما أثار الجدل على موقع التواصل الإجتماعى.

وقد اعتادت ملك عوض على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، مما كشف عن عملها كموديل فى إحدى المجلات.

كشفت صور ملك عوض عن أناقتها واعتمدها على الإطلالات البسيطة وغير المبالغ فيها التى تبرز جمالها والمتناسقة أيضًا مع قوامها الرشيق والممشوق، فنعرض لكم فيما يلي صورًا لأبرز إطلالات ابنة رانيا فريد شوقى.
بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي
بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي
بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي
بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي
بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي
بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي
بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي
بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي
بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي
بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي
بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي
بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي
بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي
بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي
بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي
بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي
بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي
بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي
بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي
بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي
بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي
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