هالة فاخر تتصدر البوستر الرسمي الأول لفيلم ريما .. شاهد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ريما" البوستر الأول للعمل بإستخدام خاصية الـ 3D، وتصدرت هالة فاخر البوستر، ومن المتوقع طرح عدد من البوسترات لباقي نجوم العمل.





"ريما" بطولة كل من الفنان محمد ثروت، ومايا نصرى، والطفلة ريم عبد القادر، وهالة فاخر، وإيهاب فهمى، وفراس سعيد، ومها نصار، وعلاء مرسى، وأحمد إمام، وآية سليم، ومنى جمال، بجانب ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، والفيلم من تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.





يُذكر أن فريق عمل الفيلم انتهى مؤخرًا من تصوير جميع المشاهد تمهيدًا لعرض الفيلم في دور عرض السينما خلال الفترة القليلة المقبلة.