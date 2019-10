بحضور 65 خبيرًا ومستثمرًا.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني من «مصر تستطيع»

انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع المنعقد تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" وذلك بالتعاون بين وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.



ويبدأ اليوم الثاني للمؤتمر بجلستان ، إحداهما بعنوان "فرص الاستثمار في مصر وكيفية تحفيزها"، والتي تضم اللواء د. محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والأستاذ هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمؤسسة القلعة، والأستاذ يحيي ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والأستاذ أشرف دوس رئيس والمدير التنفيذى لشركة VERNE PRO GLOBAL بأمريكا، وصاحب الشركة المنفذة لمشروع المنطقة اللوجستية بالغربية، والأستاذ هاني سيداروس صاحب سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" في أستراليا، والأستاذ ميشيل نايت رئيس مجلس إدارة شركة MUT لتصنيع المعدات الثقيلة بالولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذ ماجد فهمي النائب التنفيذي للشيخ صالح العثيم لمجموعات شركة العثيم بدول الخليج، والأستاذ محمد عكاشة المالك المشارك ورئيس مجموعة TREND شركة متخصصة في تصميم وتنفيذ مشاريع القطاع التجاري بجنوب إفريقيا، والأخرى بعنوان "المصريين بالخارج وتنمية إفريقيا"، والتي تضم الأستاذ محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، والأستاذ كريم رفعت رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لمجموعة Ngage الاستشارية، والمهندس محمد عاطف المدير التجاري الرئيسي لشركة السويدي، والمهندس حامد شريف خبير في تطوير استراتيجيات القطاع الخاص بجنوب إفريقيا، والأستاذ علاء صبرة المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النخلة للتبغ بجنوب أفريقيا، والأستاذ معتز أبو عرب رئيس شركة TAZAB للانشاءات التجارية والعقارية بجنوب إفريقيا، والأستاذ عمر شحاتة مستشار وزير الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا بمملكة ليسوتو، وستشهد هذه الجلسة عرض للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



يلي ذلك عقد جلستين أخريتين، بداية من الساعة 11 صباحًا، أحدهم بعنوان "المرأة المصرية في الخارج وأسواق العمل العالمية"، والتي تضم اللواء د. محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة غادة حمودة المدير التنفيذي للاستدامة والتسويق بمؤسسة القلعة، والأستاذة نادية تايلور صاحبة شركة TNA للتعبئة والتوزيع وتعد من أكبر الموردين عالميا في مجال تعبئة الأغذية وصناعة المعدات بإستراليا، والأستاذة إيمان الشريف السكرتير العام لغرفة التجارة المصرية البريطانية، والأستاذة سارة البطوطي مؤسس شركة ECOnsult للتصميم البيئي والتدريب والاستراتيجية بالمملكة المتحدة، والأستاذة ليلي سيدهم رئيس شركة بيراميدس تورز السياحية بنيويورك، والأخرى بعنوان "الاستثمار في التكنولوجيا"، والتي تضم الأستاذ أشرف عبد الوهاب مدير التحول الرقمي بالقطاع الحكومي بشركة SAP، والأستاذ خالد الجبالي الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأستاذ تامر هدايات نائب رئيس مجلس ادارة شركة Net Sync المتخصصة في ادارة وتطوير الشبكات بالولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذ سامر عياد رئيس مجلس إدارة شركة "سمارت بل " وهي شركة متخصصة في مجال تطوير الاتصالات بإستراليا، والأستاذ طه خليفة المدير الإقليمي لقطاع مبيعات الحوسبة في شركة إنتل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.



كما يشهد اليوم الثاني أيضا انطلاق جلسة "دعم المناطق اللوجستية والطاقة" بداية من الساعة 12 وثلث ظهرًا والتي تضم الفريق كامل الوزير وزير النقل، والأستاذ كريم صادق عضو منتدب بقطاع النقل واللوجستيات بمؤسسة القلعة، والأستاذ سلامة فهمي سلامة مؤسس وصاحب شركة KTV SRL المتخصصة في تصدير المعدات وحزم الضخ الكاملة لصناعة النفط والبتروكيماويات بإيطاليا، والأستاذ أشرف بيومي وكيل معتمد لشركات النفط الإيطالية، والأستاذ سامح المصري رئيس مجموعة تماس للإنشاءات وإدارة الأصول لشبكات المياه والطاقة وأنظمة المواصلات والمطارات بالإمارات، ويتزامن مع هذه الجلسة، انعقاد جلسة أخرى بعنوان "الاستثمار في الادوات المالية" والتي تضم الأستاذ محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والأستاذ ماجد شوقي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بلتون المالية، والأستاذ خالد عبده مدير بنك الاتحاد الوطني بالكويت، والأستاذ ماثيو تاضروس صاحب شركة Smart Choice Financial Solutions بإستراليا، والأستاذ علاء طه مدير عام شركة Fidelity Financial Advisory المتخصصة في الاستشارات المالية بالكويت.



يلي ذلك عقد جلستين أخريتين، إحداهما بعنوان "تنمية وتطوير التعليم والصحة" والتي تضم الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر فؤاد نائب عمدة مقاطعة شيشاير لجلالة الملكة إليزابيث وصاحب مجموعة سانت جورج الطبية بالمملكة المتحدة، والدكتورمحمود عزمي استشارى دولى فى التعليم العالى بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور محي حافظ مؤسس مصنع وشركة بايونير للمستحضرات الدوائية بدولة طاجيكيستان، والأستاذ ماجد زكي مؤسس ورئيس أكبر أكاديمية تعليمية للأطفال بإستراليا، والأخرى بعنوان " تنمية القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي" والتي تضم دكتور هاني المسيري العضو المنتدب بشركة كرافت هاينز العالمية، والأستاذ هاني الصيرفي مدير ومؤسس شركة "الصيرفي" بالعاصمة السويدية المتخصصة في معالجة وتصنيع وتصدير كافة أنواع الأخشاب، والأستاذ عادل بولس رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات استيراد وتصدير وتوريدات وتصنيعات غذائية بكندا، والأستاذ كريم أسعد مؤسس ومدير شركة KIMPEX UK LTD لتصدير المنتجات المصرية لأوروبا والشرق الأوسط، والأستاذ طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة اللحوم بالسودان.



ويختتم اليوم الثاني بجلستين إحداهما بعنوان "دور السياحة في التنمية" والتي تضم الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والأستاذ كامل أبو على رئيس مجلس ادارة مجموعة الباتروس، والأستاذ كميل حليم مالك لشركة CH Venture المتخصصة في التطوير العقاري والإنشاءات بأمريكا، والأستاذ أحمد حسين لطفي مالك شركة KABOKY.COM الرائدة في مجال التسويق السياحي وسياحة اليخوت بمنطقة البحر المتوسط، والأستاذ هاني سيداروس صاحب سلسلة مطاعم ماكدونالدز في أستراليا، والأستاذة ليلي سيدهم رئيس شركة بيراميدس تورز السياحية بنيويورك، والأستاذ محمود الشرقاوي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة M&M للسياحة بمالطا، والأخرى بعنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" والتي تضم الأستاذ عمرو أبوالعزم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي، والأستاذ وائل حسن مستشار التميل العقاري ببنكJP MORGAN CHASE بالولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذ أنس خليفة مدير وشريك مساهم بشركةSAFETY HORIZON لاصدار الشهادات الدولية للجودة والمطابقة بإيرلندا، والأستاذ باتريك ماركو مدير الشركة المصرية الدولية للبن بفرنسا، والأستاذ عمر شحاتة مستشار وزير الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا بمملكة ليسوتو، يعقب ذلك حفل ختام المؤتمر والذي تنظمه الوزارة بقلعة صلاح الدين بالقاهرة.