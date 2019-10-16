فى اليوم العالمى للتغذية.. أحذر.. أطعمة لا يجب تناولها

تعد الصحة هى أهم شئ للانسان، وفى اليوم العالمى للتغذية يجب علينا أن نهتم بصحتنا وأن نتعرف على أهم الأطعمة الضارة التى تؤثر على صحتنا بشكل سلبى ولذلك قام موقع healthline بنشر أهم 5 أطعمة التى لا يجب تناولها وهى



1- المشروبات السكرية

فيعد السكر المضاف هو أحد أسوء المكونات التى يتم أضافتها إلى الطعام وتناولها يؤدى إلى زيادة السعرات الحرارية



2- البيتزا

تعد البيتزا من أكثر الأطعمة السريعة التى يتم إعدادها ويتم أضافة الكثير من المكونات المصنعة بداخلها وذلك يؤدى إلى زيادة السعرات الحرارية داخل الجسم



3- الخبز الأبيض

يعد الخبز الأبيض من أكثر المكونات التى تؤدى إلى زيادة السعرات الحرارية وذلك لان يتم إعدادة من الدقيق الأبيض الكامل



4- الطعام المقلى

يعد الطعام المقلى من أكثر الأطعمة التى تزيد السعرات الحرارية وذلك لأحتوائة أيضًا على مكونات كيمايئة فهو غير صحى تمامًا



5- زبادى قليل الدسم

يعد الزبادى من أكثر الأطعمةالتى يتاولها الأغلبية على أنها صحية وذلك لانها قليلة الدهون ولكنها مليئة بالسكر لتعويض الطعم والنكهة

