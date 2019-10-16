تعرف على مواصفات وأسعار بريليانس «V6» الكروس أوفر الجديدة

أعلن وكيل سيارات بريليانس في مصر عن أسعار وفئات السيارة الكروس أوفر v6 الجديدة، حيث تم طرحها بثلاث فئات مختلفة التجهيزات سُميت الفئة الأولى «ديلوكس» وتأتي بسعر 309,900 جنيه، ثم فئة «جراند ديلوكس» بسعر 329,900 جنيه، ثم فئة «فلاج شيب» بسعر 349,900 جنيه.
تعرف على مواصفات بريليانس «V6» الجديدة
مع v6 هتعيش رفاهية الأداء مع حجم ومساحة أكبر للسيارة:
• فتحة سقف بانوراما
• شاشة عملاقة 10.4 بوصة
• نظام GPS
• مرايا كهربائة قابلة للطي
• 6 سماعات
• نظام ذكي للهاتف المحمول عبر الإنترنت
• نظام Multimedia
وأمان وحماية لك ولكل أفراد عائلتك مع:
• فراملESP و ABS
• مثبت سرعة
• وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ووسائد جانبية
• إنذار طوارئ التصادم
• إنذار ضغط الإطارات
• نظام مضاد لسرقة المحرك
للمزيد اضغط هنا
تعرف على مواصفات بريليانس «V6» الجديدة
مع v6 هتعيش رفاهية الأداء مع حجم ومساحة أكبر للسيارة:
• فتحة سقف بانوراما
• شاشة عملاقة 10.4 بوصة
• نظام GPS
• مرايا كهربائة قابلة للطي
• 6 سماعات
• نظام ذكي للهاتف المحمول عبر الإنترنت
• نظام Multimedia
وأمان وحماية لك ولكل أفراد عائلتك مع:
• فراملESP و ABS
• مثبت سرعة
• وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ووسائد جانبية
• إنذار طوارئ التصادم
• إنذار ضغط الإطارات
• نظام مضاد لسرقة المحرك
للمزيد اضغط هنا