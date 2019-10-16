لكل اسم حكاية.. الإبراهيمية بلد ابن الخديوي ومسقط رأس العندليب

الإبراهيمية أحد مراكز ومدن محافظة الشرقية، تتبعها قرية الحلوات مسقط رأس العندليب "عبد الحليم حافظ"، ويشتهر أهلها بالعمل في مهنة الزراعة بجانب العديد من الحرف اليدوية البسيطة.



سميت الإبراهيمية بهذا الاسم نسبة إلى إبراهيم باشا عندما أتى إليها وكانت عبارة عن بركة من المياه، فأقام معسكرا لجيشه أثناء حربه مع الدولة العثمانية وشيد بها قصره ومن ذلك اليوم سميت "الإبراهيمية".



يشتهر أهل الإبراهيمية بالزراعة، بالإضافة إلى عدد من الحرف اليديوية والصناعات الصغيرة، حيث تشتهر بصناعة المعدات الزراعية ومقاطير الجرارات الزراعية.



من أشهر القرى الموجودة فى الإبراهيمية قرية "السدس - قطيفة مباشر - مباشر - الحلوات - كفر محسن - شرقية مباشر - الجلايلة - تل محمد - الطواحين - كفر الشرفا البحري - كفور نجم - الحبش - الخضارية - كفر أبو الديب".