خلال توجهه لمهمة رسمية.. مصرع رئيس مدينة طابا إثر انقلاب سيارته وحالة حداد في المدينة| القصة الكاملة

لم يكن صباح الإثنين مختلفًا عن غيره بالنسبة لوائل فؤاد حلمي عبدالعال، رئيس مدينة طابا، فقد غادر مقر إقامته متجهًا إلى مدينة طور سيناء للمشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حاملاً جدول أعمال يوم جديد من العمل والمسؤوليات، دون أن يدرك أن تلك الرحلة ستكون الأخيرة في حياته.

وفي الوقت الذي كانت فيه القيادات التنفيذية تستعد للاجتماع الدوري بديوان عام المحافظة، كان طريق السعال المؤدي إلى مدينة سانت كاترين يخبئ نهاية مأساوية لأحد أبناء الجهاز التنفيذي بجنوب سيناء.

حادث مفاجئ على الطريق

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الدولي في الاتجاه من طابا إلى طور سيناء. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة التي كانت تقل رئيس مدينة طابا وعددًا من مرافقيه تعرضت لحادث انقلاب عنيف بأحد المنحنيات الخطرة بمنطقة السعال، ما أسفر عن وفاة رئيس المدينة في موقع الحادث، وإصابة ثلاثة من مرافقيه بإصابات متفرقة.

ماذا قالت التحريات الأولية؟

أشارت التحريات والمعاينات المبدئية إلى أن اختلال عجلة القيادة في يد السائق أدى إلى فقدان السيطرة على السيارة، لتصطدم بالحواجز الخرسانية على جانب الطريق قبل أن تنقلب عدة مرات.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد الحسيني، سائق السيارة، وأحمد إبراهيم، مسؤول الحاسب الآلي، ومحمود عطا، مدير المخازن.

ووفقًا لمصادر طبية، خضع أحمد إبراهيم لتدخل جراحي عاجل إثر إصابة بالغة في الرأس، فيما وُصفت حالة المصابين الآخرين بالمستقرة.

جنوب سيناء ترتدي ثوب الحداد

وبمجرد انتشار نبأ الوفاة، خيّم الحزن على مدن جنوب سيناء كافة، وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى مساحة واسعة لنعي الفقيد واستذكار مواقفه الإنسانية والمهنية.

وتوالت رسائل التعزية من مسؤولين وقيادات تنفيذية وشخصيات عامة ومواطنين، أجمعوا على أن الراحل كان مثالًا للالتزام والإخلاص في أداء مهام عمله.

كما قرر اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، إلغاء اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة حدادًا على وفاة رئيس مدينة طابا، موجّهًا بتقديم الرعاية الكاملة للمصابين وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بنقل الجثمان ودفنه.

من شرم الشيخ إلى طابا.. مسيرة من العمل التنفيذي

لم يكن وائل فؤاد حلمي اسمًا جديدًا داخل أروقة العمل المحلي بجنوب سيناء؛ فقد تنقل بين عدة مواقع تنفيذية، واكتسب خبرات ميدانية وإدارية واسعة.

وشغل منصب سكرتير مدينة شرم الشيخ، ثم نائب رئيس مدينة رأس سدر، قبل أن يتم تصعيده مؤخرًا لتولي رئاسة مدينة طابا ضمن حركة التغييرات المحلية الأخيرة التي اعتمدها محافظ جنوب سيناء.

وجاءت وفاته بعد فترة وجيزة من توليه منصبه الجديد، ليغادر الحياة وهو في طريقه لأداء مهمة رسمية تتعلق بعمله وخدمة المواطنين.

التحقيقات مستمرة والجثمان إلى مسقط الرأس

وعلى الجانب القانوني، باشرت جهات التحقيق المختصة بمدينة نويبع أعمالها فور وقوع الحادث، وصرّحت بدفن الجثمان عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قررت التحفظ على السيارة وإجراء معاينة فنية شاملة لموقع الحادث، مع استكمال التحقيقات وسماع أقوال المصابين عقب تحسن حالتهم الصحية، للوقوف على جميع ملابسات الواقعة.

ومن المقرر نقل جثمان الفقيد إلى مسقط رأسه بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث يُوارى الثرى وسط مشاعر من الحزن والأسى بين أسرته وأصدقائه وزملائه.

النهاية التي لم يتوقعها أحد

بين لحظة مغادرة مقر عمله ولحظة إعلان وفاته، كانت ساعات قليلة كافية لتبدّل المشهد بالكامل. فقد رحل رئيس مدينة طابا وهو يؤدي واجبه الوظيفي، تاركًا خلفه سيرة مهنية امتدت لسنوات من العمل في مواقع تنفيذية مختلفة، وذكرى ستبقى حاضرة في نفوس كل من عرفوه وتعاملوا معه.

وربما كان أكثر ما يوجع في هذه القصة أن الرجل لم يكن في طريقه إلى مناسبة خاصة أو رحلة شخصية، بل كان متجهًا لأداء مهمة عمل، لتنتهي رحلته على الطريق، ويبقى اسمه حاضرًا في سجل من رحلوا أثناء أداء واجبهم.