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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليفيت: ويتكوف وكوشنر يتوجهان للدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى

كارولين ليفيت متحدثة البيت الأبيض
كارولين ليفيت متحدثة البيت الأبيض
محمد على

قالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض لشبكة فوكس نيوز، أن ويتكوف وكوشنر سيتوجهان للدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع.


 

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض لفوكس نيوز: العنف من جانب إيران سيقابل بالعنف وستعقد محادثات فنية على هامش المحادثات رفيعة المستوى مع إيران التي ستجرى في الدوحة.


 

أضافت ليفيت: نلتزم بتعهداتنا المتعلقة بوقف إطلاق النار مع إيران حيث يريد الرئيس ترامب المضي في عملية السلام إلى نهايتها، لكن سنواصل الرد على الهجمات التي تشنها إيران على السفن التجارية، ما يقول أنه سيكون من الأفضل للإيرانيين توقيع اتفاق جيد مع الولايات المتحدة.

تابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض: ترامب أثبت أنه لا يخشى استخدام قوتنا العسكرية ضد إيران وإذا استمرت عملية السلام مع إيران فإن مذكرة التفاهم هذه تظل سارية، أما إذا اختارت إيران أن تلعب دورا سلبيًا فستثبت أنها أصبحت دولة منبوذة في الشرق الأوسط.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماعًا بشأن إيران سيعقد يوم الثلاثاء في الدوحة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وكتب ترامب بأحرف كبيرة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين: "طلبت إيران عقد اجتماع. وسيعقد غدًا في الدوحة".

شنت إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت البحرين والكويت يوم الأحد، في أعقاب غارات جوية أمريكية جديدة على الجمهورية، وهددت بـ"وقف كامل" للمفاوضات لإنهاء الحرب إذا واصلت واشنطن هجماتها.

ونفت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين التقارير التي تفيد بأن فرقًا فنية إيرانية وأمريكية ستجتمع هذا الأسبوع لمناقشة تنفيذ الاتفاق لإنهاء حرب الشرق الأوسط.
 

كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض فوكس نيوز ويتكوف وكوشنر للدوحة

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