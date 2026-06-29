الرئيس اللبناني: ملتزمون بالإنماء المتوازن ونعمل لبناء دولة تحمي الجميع

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، خلال استقباله وفداً من بلديات منطقة عكار، أن عكار "لم تكن يوماً خارج الدولة، لكن الدولة كانت بعيدة عنها" مشيراً إلى أنه التزم بأن تكون مؤسسات الدولة وإداراتها إلى جانب أبناء المنطقة، لافتاً إلى أن البداية كانت بإعادة تشغيل مطار رينه معوض الدولي في القليعات للرحلات التجارية.
وأوضح عون أن انطلاقة المسيرة الإنمائية الشاملة في مختلف المناطق اللبنانية تعطلت بسبب الحرب، لكنه شدد على الثبات في تحقيق الإنماء المتوازن، وفق ما نص عليه اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري، مؤكداً أن العمل مستمر لبناء دولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتصون حقوقهم.
ودعا الرئيس عون رؤساء وأعضاء البلديات إلى خدمة المواطنين، قائلاً: "كونوا خداماً لمن انتخبكم وليس العكس" مشدداً على أهمية اعتماد إدارة سليمة وشفافة في تسيير شؤون البلديات بما يعزز الثقة ويخدم المصلحة العامة.