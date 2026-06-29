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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرنامج العربي لتعزيز مرونة المدن في الحد من مخاطر الكوارث يعقد اجتماعه الأول بالجزائر

الجامعة العربية
الجامعة العربية
أ ش أ

نظمت جامعة الدول العربية، بالتعاون مع المركز العربي للوقاية من مخاطر الزلازل والكوارث الطبيعية بالجزائر، أعمال الاجتماع الأول للجنة الفنية للبرنامج العربي للبرنامج العربي لتعزيز مرونة المدن في الحد من مخاطر الكوارث المتعددة، وذلك بالتزامن مع انعقاد ورشة العمل الإقليمية حول المرونة الحضرية والمدن الذكية والتنمية القائمة على فهم المخاطر، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وذكر بيان صادر عن الجامعة اليوم أن ممثلين عن نقاط الاتصال الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، ونقاط الاتصال الوطنية المعنية بالإسكان والتعمير في الدول العربية يشاركون في هاتين الفعاليتين اللتين انطلقتا أمس، ويستمران حتى غد الثلاثاء، وبمشاركة اكثر من 17 دولة عربية، إلى جانب موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وعدد من الشركاء والخبراء المتخصصين في مجالات المرونة الحضرية والتنمية المستدامة وإدارة مخاطر الكوارث.

وفي تصريح بهذه المناسبة، أشار السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، إلى أهمية هذا الاجتماع وهذه الورشة في دعم الجهود العربية المشتركة للحد من مخاطر الكوارث في المدن، مؤكداً أن تسارع وتيرة الكوارث المتعددة وتداخل آثارها على المدن العربية يفرض الانتقال من النهج التقليدي في التعامل مع الكوارث إلى نهج قائم على الوقاية والاستعداد وبناء المرونة الحضرية، وربط التخطيط العمراني والاستثمار بالتنمية القائمة على فهم المخاطر.

وأوضح أن جامعة الدول العربية تضطلع بدور محوري في تنسيق العمل العربي المشترك في هذا المجال، من خلال تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، وإطلاق البرامج والمبادرات العربية المتخصصة لتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على الصمود.

يُناقش الاجتماع الأول للجنة الفنية للبرنامج العربي لتعزيز مرونة المدن في الحد من مخاطر الكوارث المتعددة عدداً من الموضوعات المحورية المدرجة على جدول أعماله، من بينها وثيقة البرنامج العربي لتعزيز مرونة المدن في الحد من مخاطر الكوارث المتعددة و آلية تنفيذ البرنامج العربي وتعزيز التنسيق بين الدول العربية والشركاء الإقليميين والدوليين ومسودة خطة عمل البرنامج العربي لتعزيز مرونة المدن في الحد من مخاطر الكوارث المتعددة للفترة2026–2029.

كما تتناول ورشة العمل الإقليمية حول المرونة الحضرية والمدن الذكية والتنمية القائمة على فهم المخاطر مجموعة من المحاور الرئيسة، من أبرزها المرونة الحضرية القائمة على فهم المخاطر والحوكمة تعزيز المرونة الحضرية للحد من مخاطر الكوارث المتعددة و دور المدن الخضراء والذكية في دعم المرونة الحضرية و النهج المتكامل للمرونة الحضرية الذي يربط بين التخطيط والتنمية والاستثمار وإدارة المخاطر.

تأتي هذه الفعاليات في إطار تعزيز منظومة العمل العربي المشترك في مجال الحد من مخاطرالكوارث، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات، وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية في المدن العربية؛ وبما ينسجم مع الأولويات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ويُرسّخ مبادئ التنمية الحضرية المستدامة القائمة على فهم المخاطر وبناء القدرة على الصمود.

جامعة الدول العربية المركز العربي للوقاية الزلازل

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