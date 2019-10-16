ناشط كردي يكشف لـ صدى البلد الجرائم التركية بحق الشعب السوري

كشف الناشط والكاتب السوري الكردي، إبراهيم كابان، عن الجرائم التي ترتكبها القوات التركية بحق الشعب السوري في الشمال، وذلك عبر تنفيذ إعدامات ميدانية، وقتل مباشر للأطفال.





وقال كابان في تصريحات "صدى البلد" إن: "ضحايا العدوان التركي ينقسمون إلى فريقين، الفريق الأول هم ضحايا الإعدامات الميدانية، وقتل المدانيين في رأس العين وغيرها من مواقع القصف، والتي استهدفوا من خلالها الأطفال والرجال".





وأضاف: "أن الطريقة الثانية هي عمليات السرقة التي ينفذها الجيش التركي في الأراضي السورية، حيث بدأت هذه الجرائم في حق كل من يرفض الجرائم التي يرتكبها الجيش التركي".





وذكر الناشط الكردي أن القوات الكردية كانت تقف حدا منيعا ضد محاولات تركيا السيطرة على الأجزاء الشمالية من سوريا، وهو ما تسبب في النهاية إلى إطلاق عملية عسكرية ضدهم.



