صندوق النقد: تراجع نمو تجارة السيارات عالميا لأدنى مستوى منذ 2012

وعلى العكس من الضعف الشديد في الصناعة التحويلية والتجارة، لا يزال قطاع الخدمات متماسكا في معظم أنحاء العالم.







وأدى هذا الأمر إلى الحفاظ على قوة أسواق العمل وسلامة نمو الأجور والإنفاق على الاستهلاك في الاقتصادات المتقدمة، ومع ذلك، هناك بعض الإشارات المبدئية على تراجع قطاع الخدمات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

كشف صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير صادر له عن انخفاض معدل نمو تجارة السيارات، بالإضافة إلى انكماش صناعة السيارات لمجموعة مختلفة من العوامل، كمظاهر الارتباك الناجمة عن المعايير الجديدة لانبعاثات السيارات في منطقة اليورو والصين، والتي لا تزال آثارها مستمرة. وبوجه عام، انخفض معدل نمو حجم التجارة إلى 1% خلال النصف الأول من 2019، وهو الأضعف منذ 2012.