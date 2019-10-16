صحة أطفالنا فى خطر ..سكان شارع بورسعيد يشكون من تراكم القمامة بجوار مستشفى أطفال مصر بالسيدة زينب





ويقول فى رسالته : نعانى من انتشار القمامة مما يضر بالمرضى بشكل أكبر خاصة أنهم أطفال ، وطالب المسئولين سرعة حل المشكلة وإيجاد حل رأفة بحال الأطفال المريضة .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



أستغاث المواطن محمود يحيى محمود ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بجوار مستشفى أطفال مصر بشارع بور سعيد بالسيدة زينب.