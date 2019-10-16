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مرأة

في اليوم العالمي للتغذية.. أطعمة غير متوقعة لعلاج مرضى النخاع الشوكي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:01 م
صدى البلد
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قسم المرأة
يعاني بعض الأشخاص من الاصابة في النخاع الشوكي، فعند تلف جزء من الحبل الشوكي يتسبب في تغييرات مؤقتة أو دائمة في وظيفته، فالحبل الشوكي يكون اسبابه الحوادث والاصابات الرياضية، فنقدم لكم الأطعمة التي تساعد الشخص على التعافي من معاناته من الم النخاع الشوكي، وفقًا لموقع “boldsky”.

الأسماك الزيتية
اثبتت الابحاث أن الاسماك تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية والتي تتواجد في الأسماك الزيتية، فإنها تلعب دورًا هامًا في تجديد العظام بعد إصابة الحبل الشوكي، فمن أبرز الاسماك الزيتية التي تعتبر علاجًا فعالًا للنخاع الشوكي هي سمك السلمون، والماكريل، وسمك السردين.

الحمضيات
تحتوي الثمار الحمضية مثل البرتقال والكيوي والجريب فروت والفراولة على فيتامين سي المسئول عن تقوية العضلات المصابة والأوتار الفقرية، كما ان تلك الثمار تساعد في تكوين الكولاجين الموجد في العظام والجلد والعضلات.

الخضروات ذات الألوان الداكنة
إن الماغنسيوم الموجود في الخضروات الورقية الخضراء مثل اللفت والسبانخ والبروكلي، تساعد على تعزيز نمو العظام والصحة العصبية، فيجب على الاشخاص الذين يعانون من الحبل الشوكي تناول تلك الأطعمة بإستمرار.

المكسرات
تضمن المكسرات على أحماض أوميغا 3 الدهنية والألياف والكالسيوم والماغنسيوم والفوسفور، والذي تعتبر تلك الأطعمة من الضروريات التي يجب أن يتناولها المرضى لتكوين العظام بطريقة صحية مره اخرى، فمن ابرز المكسرات المفيدة الكاجو واللوز والجوز.

منتجات الألبان
منتجات الالبان مثل الجبن والزبادي والحليب هي مصادر ضروري للكالسيوم وفيتامين د، فتساعد على بناء والحفاظ على عظام قوية، كما انه يساعد في الحفاظ على العمود الفقري.

نصائح لمرضى الحبل الشوكي
* شرب كميات وفيرة من الماء لا يقل عن لتر ونصف.
* تناول أطعمة تحتوي على ألياف.
* تجنب الاطعمة التي تسبب الامساك مث المخبوزات، واللحوم.
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