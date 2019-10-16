انتبه .. هذه العلامات دليل على نقص فيتامينات مهمة في الجسم

تعد الفيتامينات بكل أنواعها عنصرا مهما في الجسم، فهي لها دور فعال في تعزيز جهاز المناعة، وتحفز نمو العظام ، وتدعم الوظيفة العصبية، وتحول الطعام إلى طاقة ، وتحمي كثير من خلايا الجسم، كما أنه يوجد أنواع عديدة من الفيتامينات في الجسم والتي يعد نُقصانها أمر خطير في بعض الأحيان.



ونعرض في هذا التقرير بعض العلامات التي قد تدل على نقصان أنواع معينة من الفيتامينات في الجسم حسب ما أشار موقع "power of positivity"



- الكدمات :

قد يكون ظهور الكدمات في الجسم له أسباب أخرى، لكن قد يكون نقص فيتامين (c) سبب في ذلك، حيث يعمل هذا النوع من الفيتامينات على تنظيم نسبة الكولاجين ، وهو أمر ضروري لتطوير الأوعية الدموية، لذلك نقصانه قد يتسبب في ظهور كدمات في الجسم.



- بقع جافة بالجلد :

من أبرز علامات نقصان فيتامين (أ) و الزنك في الجسم هو بداية ظهور بقع خشنة وجافة في أماكن متفرقة في الجسم، لأنهم يعملان على أنتاج الكولاجين وإصلاح الخلايا التالفة من الجلد.



- تلف الشعر :

قد يكون تلف الشعر بسبب نقص التغذية عامة أو بسبب إستخدامات خاطئة تجاه العناية بالشعر، كما قد يكون علامة على نقصان فيتامين ( b12) في الجسم، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بأمراض تساقط الشعر مثل الثعلبة.